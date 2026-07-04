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Из жизни
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17:20, 4 июля 2026Из жизни

В российском городе обезьяна напала на женщину с ребенком

В Ростове макака укусила школьника в бедро
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natalya Karpeka / Unsplash

Домашняя обезьяна покусала мальчика в Ростове. Об этом сообщила мать ребенка в социальных сетях, пишет Telegram-канал 112.

По словам, женщины нападение произошло недалеко от общежития по улице Зорге. Хозяйка макаки выгуливала ее на поводке, но не смогла удержать, и та напала на оказавшегося рядом школьника и укусила его в правое бедро.

Со слов матери потерпевшего, его отвезли в больницу и там сделали несколько уколов от бешенства. При этом, как утверждает женщина, хозяйка обезьяны заявляет, что надевать на животное намордник не обязана, так как она не собака.

Ранее сообщалось о бегстве сотни макак из питомника города Лопбури в Таиланде. Мэр города сообщил, что животные могли решиться на побег из-за голода, жары или желания погулять и пообещал выделить средства для улучшения условий жизни приматов.

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