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17:47, 4 июля 2026Бывший СССР

Украине спрогнозировали топливный кризис и обвинили в нем Зеленского

Экс-премьер-министр Азаров: На Украине начинается топливный кризис и виноват Зеленский
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис на Украине и обвинил в нем президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Азарова, практически все нефтеперерабатывающие заводы страны не работают. Однако до последнего времени это не приводило к нехватке топлива, так как другие страны бесперебойно обеспечивают им Украину. Политик полагает, что решение Зеленского бить по российским НПЗ, ставит под сомнение дальнейшую топливную безопасность. «В Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский», — написал он.

Экс-глава украинского кабмина полагает, что если российские удары по объектам топливной инфраструктуры и логистики продолжатся, то на Украине начнется топливный кризис. «Это очень важно с точки зрения обеспечения военных действий», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России атакуют объекты топливной и энергетической инфраструктуры на Украине. В том числе уничтожены десятки АЗС.

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