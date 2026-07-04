ВС России водрузили флаги на всех ключевых точках при освобождении Константиновки

ВС России водрузили российские и полковые флаги на разных ключевых участках Константиновки

Вооруженные силы (ВС) России возвели российские и полковые флаги на разных ключевых участках Константиновки. Об этом рассказал командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Задон, сообщает ТАСС.

«Была проделана огромная кропотливая работа, город наш. Касаемо водружения флагов — колоссальный объем работы, и поднятие флагов принимали мои бойцы», — сказал он.

Он отметил, что подразделения других полков и дивизий также принимали участие в освобождении города и поднятии флагов на занятых участках города, что знаменует победу.

Ранее Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к краматорско-славянской агломерации.