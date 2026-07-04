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10:58, 4 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки

Минобороны назвало взятие Константиновки ключом к Краматорско-Славянской агломерации в ДНР
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ведомстве рассказали в ходе брифинга.

«Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к (...) Краматорско-Славянской агломерации», — отметили в министерстве.

Также в Минобороны добавили, что группировки войск «Южная» и «Запад» на правом фланге славянского направления продвигаются к Краматорско-Славянской агломерации.

Ранее сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин назвал освобождение Константиновки примером мужества. Он подчеркнул, что этот эпизод уже вошел в историю спецоперации на Украине.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

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