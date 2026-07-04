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10:34, 4 июля 2026Россия

Освобождение Константиновки в ДНР назвали примером мужества

Сенатор Волошин: Взятие Константиновки вошло в историю как пример мужества бойцов СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин назвал освобождение города Константиновки примером мужества участников специальной военной операции на Украине (СВО). Его слова передает РИА Новости.

«Этот важный эпизод специальной военной операции уже вошел в историю как пример успешного стратегического планирования и беспримерного мужества наших бойцов», — заявил Волошин о взятии Константиновки.

Он также добавил, что ситуация на фронте находится под полным контролем российской стороны.

Ранее ВСУ предрекли обрушение обороны после взятия Константиновки. Отмечалось, что потеря украинской стороной этого населенного пункта поставила под угрозу группировки в Дружковке и Краматорске.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что российские войска взяли Константиновку. Президент России Владимир Путин заявил, что это событие станет ключевым для освобождения всей территории ДНР.

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