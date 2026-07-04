ТАСС: Утрата контроля ВСУ над Константиновкой означает для них крах обороны на севере ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над Константиновкой, а это значит, что их оборона в северной части Донецкой Народной Республики (ДНР) обрушится. Об этом журналистам ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

«Потеря этого населенного пункта ставит под угрозу безопасность украинских группировок в Дружковке и Краматорске», — отметили собеседники агентства. По их данным, Константиновка являлась одним из наиболее мощных укрепрайонов в этой части региона.

Вечером 3 июля Кремль сообщил, что российские войска взяли город под свой контроль. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР. Верховный главнокомандующий встретился с руководством Генштаба и заслушал доклады военных об обстановке в зоне специальной военной операции.