Россиян предупредили о повышающих риск развития деменции повседневных привычках

Невролог Чудинская: Социальная изоляция и одиночество повышают риск развития деменции

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала россиянам о повседневных привычках, которые повышают вероятность развития деменции. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из главных факторов риска невролог назвала социальную изоляцию и одиночество. «У людей, которые выпадают из социальных связей, вероятность когнитивного снижения выше. Это объясняется просто: регулярное общение тренирует внимание, память, речь, способность переключаться между задачами, а также снижает уровень стресса и помогает раньше замечать ухудшение самочувствия», — предупредила Чудинская.

Другими опасными для мозга привычками доктор назвала курение, злоупотребление алкоголем, низкую физическую активность, плохой сон и метаболические нарушения. Чтобы снизить риск возникновения деменции, она посоветовала больше читать, изучать иностранные языки и разгадывать кроссворды и головоломки.

Ранее невролог Игорь Мальцев рассказал, как снизить риск развития деменции. Он утверждает, что для этого необходима регулярная интеллектуальная нагрузка.