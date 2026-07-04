Взятие Константиновки назвали очевидным успехом Российской армии

Дмитрий Медведев назвал взятие Константиновки очевидным успехом российских бойцов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал взятие города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) очевидным успехом Российской армии в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своем канале в Макс.

«Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», — заявил Медведев. Он добавил, что новая полоса безопасности пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Также зампред Совбеза предположил, что украинская сторона попытается представить случившееся как успех Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов назвал освобождение Константиновки ключом к взлому обороны ВСУ. Он также заявил, что это событие приблизило армию России к освобождению всего Донбасса.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.