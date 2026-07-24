Сырский передал полномочия новому главкому ВСУ

Экс-главком ВСУ Сырский: Передал полномочия Драпатому

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский передал полномочия Михаилу Драпатому. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Во время церемонии официально передал полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майору Михаилу Драпатому», — написал Сырский.

По его словам, на церемонии, помимо этого, был представлен новый начальник Генштаба ВСУ Игорь Скибюк.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский станет руководителем Национального университета обороны Украины.