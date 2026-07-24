Зеленский назвал место для подписания мирного соглашения с Россией

Зеленский: Мирное соглашение с Россией может быть подписано в США

Мирное соглашение с Россией может быть подписано в США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго (резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде — прим. «Ленты.ру») для подписания мирного соглашения», — заявил Зеленский.

Выбор места, по его словам, будет зависеть от американского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины заключить перемирие завтра будет лучше, чем «воевать 10-20 лет ради победы». Перемирие, по его словам, является лучшей альтернативой.