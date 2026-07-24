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Силовые структуры
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20:25, 24 июля 2026 (обновлено: 20:36, 24 июля 2026)Силовые структуры

Действия рецидивиста привели к смерти россиянки

В Нижнем Новгороде полиция задержала подозреваемого в поджоге многоквартирного дома
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде полиция задержала 32-летнего безработного местного жителя по подозрению в поджоге многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее мужчина был судим.

В ночь на 23 июля в многоквартирном доме на улице Тираспольской в Нижнем Новгороде произошел пожар. Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на двух этажах. В результате не выжила женщина, еще два человека пострадали. Поджигатель был оперативно установлен и задержан.

Ранее в Нижегородской области местный житель решил сжечь жену на глазах у знакомых.

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