Действия рецидивиста привели к смерти россиянки

В Нижнем Новгороде полиция задержала подозреваемого в поджоге многоквартирного дома

В Нижнем Новгороде полиция задержала 32-летнего безработного местного жителя по подозрению в поджоге многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее мужчина был судим.

В ночь на 23 июля в многоквартирном доме на улице Тираспольской в Нижнем Новгороде произошел пожар. Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на двух этажах. В результате не выжила женщина, еще два человека пострадали. Поджигатель был оперативно установлен и задержан.

Ранее в Нижегородской области местный житель решил сжечь жену на глазах у знакомых.