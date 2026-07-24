ЕС вызовет главу миссии России на разговор об Украине

Каллас сообщила о намерении вызвать главу миссии России при ЕС

Европейский союз (ЕС) намерен вызвать главу миссии России при объединении для обсуждения конфликта на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте социальной сети Х.

«Мы вызовем представителя России в ЕС (...), и я предложу дополнительные включения в списки, направленные против военно-промышленного комплекса России», — заявила глава евродипломатии.

Ранее Каллас сообщила, что Брюссель ведет работу над новыми санкциями против России.

23 июля послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.