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20:36, 24 июля 2026 (обновлено: 20:40, 24 июля 2026)Мир

ЕС вызовет главу миссии России на разговор об Украине

Каллас сообщила о намерении вызвать главу миссии России при ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ezra Acayan / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен вызвать главу миссии России при объединении для обсуждения конфликта на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте социальной сети Х.

«Мы вызовем представителя России в ЕС (...), и я предложу дополнительные включения в списки, направленные против военно-промышленного комплекса России», — заявила глава евродипломатии.

Ранее Каллас сообщила, что Брюссель ведет работу над новыми санкциями против России.

23 июля послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

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