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20:30, 24 июля 2026 (обновлено: 20:35, 24 июля 2026)Интернет и СМИ

Уехавший из России бывший ведущий Первого канала раскрыл трудности жизни в Израиле

Бывший ведущий Первого канала Привольнов заявил, что ему не нравится бюрократия в Израиле
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России, раскрыл минусы жизни в Израиле. На эту тему он высказался в беседе с израильским изданием «Вести», видео доступно на YouTube.

Привольнов рассказал, что сталкивается с бытовыми проблемами из-за незнания иврита. Он также добавил, что в Израиле ему не нравится бюрократия.

«Мне сложно разбираться во всех этих [нюансах]: как платить за то, за се, а почему я тут плачу, а я не понимаю, что с меня списывают», — сказал ведущий. При этом он отметил, что старается изучать иврит, и счел свои трудности из-за незнания языка временными. Кроме того, он заявил, что старается принимать Израиль таким, какой он есть.

Ранее Привольнов заявил, что растворился в Израиле. По словам ведущего, он влюбился в город Тель-Авив.

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