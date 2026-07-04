Член Общественной палаты Рогов назвал взятие Константиновки ключом к взлому обороны ВСУ

Взятие города Константиновка в Донецкой народной республики (ДНР) поможет взломать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

«Освобождение Константиновки — это важное событие, которое является ключом к взлому линии обороны крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона противника, а также к окончательному освобождению всего Донбасса», — заявил член Общественной палаты.

По мнению Рогова, именно из-этого успеха российской армии украинская сторона стала больше атаковать гражданскую инфраструктуру в российских регионах.

Ранее в Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки. В ведомстве назвали город ключом к краматорско-славянской агломерации.

Вечером 3 июля стало известно, что Российская армия взяла Константиновку под контроль. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключевым для освобождения всей территории ДНР.