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15:51, 4 июля 2026Россия

Освобождение Константиновки назвали ключом к взлому обороны ВСУ

Член Общественной палаты Рогов назвал взятие Константиновки ключом к взлому обороны ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Взятие города Константиновка в Донецкой народной республики (ДНР) поможет взломать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

«Освобождение Константиновки — это важное событие, которое является ключом к взлому линии обороны крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона противника, а также к окончательному освобождению всего Донбасса», — заявил член Общественной палаты.

По мнению Рогова, именно из-этого успеха российской армии украинская сторона стала больше атаковать гражданскую инфраструктуру в российских регионах.

Ранее в Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки. В ведомстве назвали город ключом к краматорско-славянской агломерации.

Вечером 3 июля стало известно, что Российская армия взяла Константиновку под контроль. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключевым для освобождения всей территории ДНР.

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