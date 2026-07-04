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17:30, 4 июля 2026Путешествия

Россиянка описала семь стран фразой «можно поехать без визовой нервотрепки»

Алина Черненко

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала семь стран на замену Европе, куда можно поехать «без визовой нервотрепки». Списком она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первой страной в рейтинге оказался Непал. «Это горы калибра Швейцарии и даже круче. Мощь Гималаев, бесконечные виды, от которых физически закладывает уши. Только вместо отполированных альпийских деревень — пыльные тропы, выцветшие молитвенные флаги и чай, который наливают прямо из термоса в придорожной лавке», — такими фразами описала она это государство в Южной Азии.

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По ее словам, местные жители — открытые и дружелюбные, а виза оформляется по прилете в аэропорту Катманду. Если заранее заполнить анкету онлайн, процесс занимает около 15 минут.

Вторую строчку в списке Лисейкиной занял Узбекистан. «Гостеприимство тут — не туристическая услуга, а часть культурного кода. Здесь действительно встречают как родного — с чаем, с фруктами, с длинными разговорами, даже если вы случайно забрели не в тот двор», — рассказала она.

Туристам, которые соскучились по европейской архитектуре, узким улочкам и кофе на летних террасах, россиянка посоветовала отправиться в Азербайджан. Она отметила, что набережная вдоль Каспия в Баку ничем не хуже любого средиземноморского променада. Кроме того, между Россией и этой страной бывшего СССР действует безвизовый режим до 90 дней, а прямой рейс из Москвы занимает чуть более двух часов.

Среди других стран, в которых россиянка порекомендовала побывать соотечественникам, оказались Вьетнам, Шри-Ланка, Оман и Монголия. «Возможно, закрывающаяся Европа — это не конец путешествий, а просто повод наконец долететь туда, куда раньше откладывали "на потом"», — предположила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала пять стран мира фразой «россияне начали объезжать стороной». В частности, в 2025 году соотечественники стали меньше ездить в Киргизию.

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