05:32, 25 марта 2026

Тревел-блогерша описала пять стран фразой «россияне начали объезжать стороной»

Алина Черненко
Киргизия

Киргизия. Фото: Nick N A / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала пять стран мира фразой «россияне начали объезжать стороной». Списком она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, в 2025 году россияне стали меньше ездить в Киргизию. По мнению автора публикации, такая тенденция связана с отсутствием в этой стране подходящей для массового туризма инфраструктуры. Россиянка пояснила, что сервис там нестабильный, а выбор отелей в привычном понимании ограничен.

Вторая страна, о которой рассказала путешественница, — Катар. Она отметила, что во время чемпионата мира по футболу на него «смотрел весь мир». «А потом футбол закончился. И оказалось, что Катар без большого события — это в общем-то транзитная точка. Красивая, дорогая, безопасная — но не очень понятно, зачем ехать именно туда, если рядом — ОАЭ с более богатой туристической инфраструктурой», — констатировала Лисейкина.

Третья страна, потерявшая популярность у россиян, — Эстония, которая раньше была удобна для получения шенгенской визы. Сейчас рейсов туда нет, а визы фактически не выдаются.

Россиянка также отметила, что все меньше соотечественников стали ездить на Шри-Ланку и на Кубу. Первая, по ее мнению, не подходит для размеренного отдыха, когда просто хочется выдохнуть, а во второй есть проблемы с едой даже в пятизвездочных отелях.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала страны, резко набравшие популярность у российских туристов в 2025 году. Первое место в списке занял Вьетнам.

