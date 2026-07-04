Россиян предупредили о всплеске мошенничества в сезон отпусков

Член комитета Госдумы Немкин: Мошенники создают поддельные сайты для бронирования жилья

Летом мошенники традиционно активизируются, используя для обмана темы отпусков, путешествий, сезонных распродаж и онлайн-бронирования. О всплеске мошенничества предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с RT.

По его словам, злоумышленники предлагают «выгодные» туры, создают поддельные сайты для бронирования жилья и рассылают фишинговые сообщения якобы от авиакомпаний или туристических сервисов. Кроме того, они используют легенды о компенсациях за отмененные рейсы, перерасчете отпускных и срочных выплатах, чтобы заставить человека быстро принять решение.

«Главное правило цифровой безопасности остается неизменным: любую информацию необходимо перепроверять через официальные каналы», — подчеркнул Немкин. Он также посоветовал не переводить деньги по просьбе незнакомцев, не сообщать коды из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам и с осторожностью относиться к предложениям, которые выглядят слишком выгодными.

Ранее руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев рассказал о новой схеме мошенничества, рассчитанной на любопытство граждан. По его словам, людям отправляют сообщения о нарушении тишины с опасной ссылкой.