Россиян предупредили о рассчитанной на любопытство мошеннической схеме

Мошенники стали рассылать сообщения о нарушении тишины с опасной ссылкой

Мошенники стали рассылать сообщения о нарушении тишины с опасной ссылкой внутри. О схеме, рассчитанной на любопытство, россиян предупредил руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев в беседе с РИА Новости.

«В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка», — рассказал Соловьев.

По его словам, схема рассчитана не только на любопытство, но и на желание доказать свою непричастность к якобы имевшему место инциденту.

Ранее россиянам объяснили, как не поддаться на провокации и убеждения мошенников, а также какие фразы выдают аферистов при автомобильной сделке.