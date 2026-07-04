Британский журналист Филлипс назвал взятие ВС России Константиновки грандиозной победой

Британский журналист Грэм Филлипс назвал грандиозной победой взятие российскими войсками Константиновки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам», — заявил он.

По его словам, Вооруженным силам (ВС) России осталось не так много, чтобы освободить Донбасс.

Ранее Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к краматорско-славянской агломерации.