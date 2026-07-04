Британский журналист Грэм Филлипс назвал грандиозной победой взятие российскими войсками Константиновки. Об этом сообщает РИА Новости.
«Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам», — заявил он.
По его словам, Вооруженным силам (ВС) России осталось не так много, чтобы освободить Донбасс.
Ранее Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к краматорско-славянской агломерации.