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23:46, 24 июля 2026 (обновлено: 00:04, 25 июля 2026)Экономика

В российском городе рядом с огромным провалом вновь разверзлась земля

В Новосибирске рядом с огромным провалом вновь разверзлась земля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Новосибирске рядом с огромным провалом вновь разверзлась земля. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Siberia.

По информации источника, вторая яма возникла на пересечении Стартовой улицы и Горского микрорайона — примерно в 300 метрах от первого. Чтобы предотвратить возможное падение туда людей, горожане обозначили опасный участок, опустив в провал покрышку.

Предыдущий провал грунта в Новосибирске случился 13 июля возле жилой многоэтажки. На снятых очевидцами кадрах видно, как в земле образовалась огромная яма, которая увеличивалась в размерах прямо у них на глазах. В результате случившегося жители ряда улиц остались без воды.

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