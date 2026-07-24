В российском городе рядом с огромным провалом вновь разверзлась земля

В Новосибирске рядом с огромным провалом вновь разверзлась земля

В Новосибирске рядом с огромным провалом вновь разверзлась земля. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Siberia.

По информации источника, вторая яма возникла на пересечении Стартовой улицы и Горского микрорайона — примерно в 300 метрах от первого. Чтобы предотвратить возможное падение туда людей, горожане обозначили опасный участок, опустив в провал покрышку.

Предыдущий провал грунта в Новосибирске случился 13 июля возле жилой многоэтажки. На снятых очевидцами кадрах видно, как в земле образовалась огромная яма, которая увеличивалась в размерах прямо у них на глазах. В результате случившегося жители ряда улиц остались без воды.