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08:02, 13 июля 2026Экономика

Земля разверзлась и оставила россиян без воды

В Новосибирске огромная яма оставила людей без воды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Новосибирске земля разверзлась и оставила россиян без воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Крупный провал грунта случился рядом с жилой многоэтажкой. На снятых очевидцами кадрах видно, как образовалась огромная яма, которая увеличивалась прямо на глазах у россиян.

В результате без доступа к воде остались жители нескольких улиц. «Краны высохли в Горском, на Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера, Станиславского и не только», — говорится публикации. Причина возникновения ямы пока не известна — в ситуации разбирается Горводоканал.

Ранее земля разверзлась в городе Арзамасе Нижегородской области. Это случилось в садоводческих некоммерческих товариществах № 6 и № 10. По информации источника, за весну 2026 года там образовалось как минимум три огромных провала в земле, которые с каждым днем увеличивались в размерах. Причиной появления ям стал размыв грунта — к нему привели снежная зима и подземные течения.

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