В Новосибирске огромная яма оставила людей без воды

В Новосибирске земля разверзлась и оставила россиян без воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Крупный провал грунта случился рядом с жилой многоэтажкой. На снятых очевидцами кадрах видно, как образовалась огромная яма, которая увеличивалась прямо на глазах у россиян.

В результате без доступа к воде остались жители нескольких улиц. «Краны высохли в Горском, на Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера, Станиславского и не только», — говорится публикации. Причина возникновения ямы пока не известна — в ситуации разбирается Горводоканал.

Ранее земля разверзлась в городе Арзамасе Нижегородской области. Это случилось в садоводческих некоммерческих товариществах № 6 и № 10. По информации источника, за весну 2026 года там образовалось как минимум три огромных провала в земле, которые с каждым днем увеличивались в размерах. Причиной появления ям стал размыв грунта — к нему привели снежная зима и подземные течения.