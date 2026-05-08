Экономика
17:05, 8 мая 2026Экономика

В российском городе разверзлась земля

Ni Mash: В Арзамасе образовались три увеличивающихся в размере дыры
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: GreenPlanet_Documentarian / Shutterstock / Fotodom

В Арзамасе Нижегородской области разверзлась земля. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ni Mash.

Речь идет о садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) №  6 и №  10. По информации источника, за эту весну там образовалось уже три огромных провала в земле, которые с каждым днем увеличиваются в размерах. Уточняется, что причиной появления ям стал размыв грунта, к которому привели снежная зима и подземные течения.

Месяцем ранее на аналогичную проблему жаловались жители другого населенного пункта Нижегородской области — деревни Валтово, где образовался провал в земле глубиной два метра. По их словам, он становился больше с каждым часом.

