Земля разверзлась в российском регионе

Ni Mash: В Нижегородской области образовалась увеличивающаяся в размерах дыра

В одной из деревень Нижегородской области разверзлась земля. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Ni Mash.

По информации источника, в населенном пункте Валтово образовался двухметровый провал, который с каждым часом увеличивается в размере.

«Планета решила избавиться от Навашинского района. Там в одной из деревень земля уходит из-под ног. Буквально», — прокомментировал происходящее автор публикации.

Ранее в апреле в Новосибирске мусоровоз провалился под асфальт — дорожное покрытие внезапно рухнуло прямо под машиной. В результате водителю и пассажирам застрявшего авто пришлось ждать техпомощь.