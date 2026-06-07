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11:44, 7 июня 2026Россия

В Хабаровском крае медведь напал на мужчину во дворе дома

В Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть возле жилых домов и напал на мужчину
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

В Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть возле жилых домов и напугал местных жителей. Об этом написал Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапого заметили рано утром в Тополево — в паре километров от столицы региона. хищник попал в объектив и ушел в сторону микрорайона Поселок Горького», — сообщается в публикации.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Из полученной съемки видно, что медведь вышел из кустов на проезжую часть рядом с жилыми домами и побежал за местным жителем. Однако мужчина забрался на балку, закричал на хищника и таким образом отпугнул его. Позже хищника заметили в районе Хабаровска-2.

По следу дикого зверя сейчас идут специалисты.

Ранее в Калифорнии, США, мощная волна унесла рыбака с берега в открытый океан. Пострадавшему оказали неотложную помощь и госпитализировали в критическом состоянии.

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