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Из жизни
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16:07, 5 июня 2026Из жизни

Волна утянула рыбака с берега в открытый океан

В США скрытая волна унесла рыбака с пляжа в океан
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Калифорнии, США, мощная волна унесла рыбака с берега в открытый океан, его доставили в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает KTLA.

Инцидент произошел 29 мая на пляже Бейкер-Бич в Сан-Франциско около 13:00. Рыбак стоял на берегу с удочкой, когда внезапно накатила так называемая скрытая волна (sneaker wave), повалила его на землю и утянула в океан. Очевидцы вызвали спасателей.

Крупномасштабная поисково-спасательная операция проходила с привлечением пожарных, полицейского катера, дронов и вертолета. Три спасателя-водолаза пожарной службы Сан-Франциско нашли обессилевшего мужчину и доставили на берег. Ему оказали неотложную помощь и госпитализировали в критическом состоянии.

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Пожарные предупредили, что такие волны представляют особую опасность, так как возникают внезапно даже в тихую погоду и могут затягивать людей в море. Они призвали отдыхающих не стоять на мокром песке и камнях, постоянно следить за океаном и никогда не поворачиваться к нему спиной.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли дело о туристе из Германии, который таинственно исчез у берегов штата Западная Австралия 27 лет назад. Как оказалось, на серфера напала крупная тигровая акула примерно четыре метра в длину.

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