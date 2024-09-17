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10:28, 17 сентября 2024Из жизни

Раскрыто дело таинственно исчезнувшего в 1997 году серфера

Причиной таинственного исчезновения серфера в Австралии в 1997 стала атака акулы

Фото: Unsplash

Следователи раскрыли дело туриста из Германии, который таинственно исчез у берегов штата Западная Австралия 27 лет назад. Об этом пишет News.com.au.

В 1997 году серфер Вернер Шенхофер приехал с друзьями в Австралию, чтобы покататься на волнах. 20 января он вместе с Клаусом Майером отправился в океан и не вернулся. Майнер рассказал, что потерял Шенхофера из виду примерно в двух километрах от берега. С тех пор мужчину ничто не видел. Поисковая операция не дала результатов. На следующей день экипаж рыболовецкого судна обнаружил в воде изорванный гидрокостюм, такой же, как был на Шенхофере, а позже на пляж вынесло его доску.

Однако причина исчезновения мужчины была неизвестна до последнего времени. Теперь эксперты установили, что на серфера напала крупная тигровая акула примерно четырех метров в длину. Это удалось выяснить благодаря анализу повреждений на гидрокостюме и ДНК-тесту биологических материалов, полученных с него.

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«Это редкое, но, к сожалению, вполне вероятное событие в водах Западной Австралии, куда акулы заплывают довольно часто», — сказано в отчете коронера.

Ранее сообщалось, что на Ямайке акула набросилась на занимавшегося подводной охотой школьника. Хищная рыба откусила подростку голову.

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      Никита Савин
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