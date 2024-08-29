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08:33, 29 августа 2024Из жизни

Огромная акула откусила голову школьнику

На Ямайке огромная акула откусила голову 16-летнему школьнику

Фото: Unsplash

На Ямайке акула набросилась на занимавшегося подводной охотой школьника и откусила ему голову. Об этом сообщает Jamaica Observer.

Рано утром в понедельник, 26 августа, 16-летний ученик десятого класса Джамари Рид отправился на подводную охоту и не вернулся. На следующий день участники поисков обнаружили в океане человеческие останки без руки и головы. Вскоре подтвердилось, что они принадлежат Риду.

Водолазы рассказали, что рядом с юношей плавала огромная тигровая акула. «Все рыбаки отправились туда. Они увидели большую акулу, когда ныряли, чтобы поднять его. Они стреляли в нее, но не попали», — рассказал один из участников поисков.

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Отец школьника рассказал, что много раз пытался отговорить его от опасного увлечения подводной охотой. «Мы все время спорили и ругались из-за этого. Он делал это не ради достойной цели, не из нужды или чего-то такого. Это была просто охота ради охоты. Представляете?» — посетовал горюющий мужчина.

Президент общества рыбаков прихода Трелони Фриц Кристи заявил, что это первый случай фатального нападения акулы в их водах за долгие годы. Он предположил, что акула оказалась у побережья, следуя за круизным лайнером, осталась в районе и на нее наткнулся Рид.

Ранее сообщалось, что в США акула набросилась на 15-летнюю школьницу. Девушка сумела отбиться от хищной рыбы, но получила серьезные травмы.

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      Никита Савин
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