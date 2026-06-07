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Забота о себе
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12:04, 7 июня 2026Забота о себе

Популярную утреннюю привычку назвали разрушающей ЖКТ

Терапевт Фургал: Употребление холодной воды натощак может вызвать спазм желудка
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gbbot / Shutterstock / Fotodom  

Употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение и вредит желудку, заявила врач-терапевт Анна Фургал. О популярной утренней привычке, разрушающей ЖКТ, она поговорила с ТАСС.

Фургал назвала употребление холодной воды до первого приема пищи вредной для пищеварения привычкой, поскольку она может привести к спазму желудка. «Холодная вода, особенно со льдом, попадая в еще не проснувшийся желудок, может вызвать его спазм. Организму придется потратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть жидкость, это потенциально нарушает пищеварение», — объяснила врач.

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Она добавила, что регулярное употребление холодной воды по утрам также может негативно сказаться на состоянии зубной эмали.

По словам доктора, после пробуждения лучше пить воду комнатной температуры или подогретую до 40 градусов. Также для здоровья полезны некрепкий зеленый или черный чай, травяные настои, компот из сухофруктов.

Ранее диетолог Клара Фернандес заявила, что утренние привычки влияют на ночной сон. По ее словам, чтобы высыпаться по ночам, нужно готовиться с утра: просыпаться в одно и то же время, делать зарядку и выходить на улицу.

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