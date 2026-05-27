Три утренние привычки назвали залогом крепкого сна ночью

Диетолог Фернандес: Физические упражнения утром регулируют выработку мелатонина
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Диетолог Клара Фернандес заявила, что к ночному сну необходимо готовиться с самого утра. Ее слова передает издание HuffPost.

Залогом крепкого сна, убеждена Фернандес, является выработка трех утренних привычек. Во-первых, необходимо просыпаться в одно и то же время. Во-вторых, важно после пробуждения несколько минут подвергаться воздействию солнечного света. Третьей привычкой доктор назвала регулярные физические упражнения.

Специалистка пояснила, что благодаря такому подходу организм начнет правильно синхронизировать циркадные ритмы. Эти привычки также регулируют выработку мелатонина и помогают войти в правильный цикл сна ночью, добавила Фернандес.

Ранее терапевт Анастасия Невская объяснила, почему возникает дневная сонливость. Одной из самых частых причин она назвала расстройства эндокринной системы.

