Китай нарастил поставки одного вида техники в Россию до максимума

РИА Новости: Экспорт смартфонов из Китая в Россию достиг $211,1 млн в апреле

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок китайских смартфонов в Россию достигла максимума с конца 2024-о, превысив отметку в 210 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период китайские экспортеры отправили в Россию смартфонов на общую сумму в 211,1 миллиона долларов. В результате поставки этого вида техники из КНР достигли самого высокого значения с ноября 2024 года. Несмотря на подобную динамику, Россия сильно отстала по объемам закупок от лидеров в лице Японии (829,9 миллиона долларов), США (747,3 миллиона) и Нидерландов (367,2 миллиона).

В месячном выражении прирост составил 26 процентов, а в годовом увеличение оказалось почти двукратным (в 1,7 раза). В целом за первые четыре месяца этого года экспорт китайских смартфонов в Россию достиг 651,4 миллиона долларов (плюс 13,3 процента год к году).

Ранее участники рынка спрогнозировали рост розничной стоимости смартфонов и ноутбуков в России. Причиной тому может стать новый сбор с зарубежных и отечественных онлайн-продавцов, который предполагается ввести с 1 сентября. Главным последствием такой меры, предупреждают аналитики, станет удорожание самой дешевой техники, включая бюджетные смартфоны.