Тренер сборной Аргентины высказался о травме Месси в преддверии ЧМ-2026

Тренер сборной Аргентины Скалони: Нужно дождаться результатов обследования Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о травме капитана команды Лионеля Месси в преддверии чемпионата мира-2026. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, первые новости не такие уж плохие. «Нам нужно посмотреть, как он будет восстанавливаться, а также дождаться результатов дальнейших обследований, чтобы понять, подтвердят ли они первоначальные медицинские заключения», — заявил Скалони.

Мессии попросил замену из-за повреждения, полученного в игре за «Интер Майами» в матче MLS против «Филадельфии» 25 мая. Позже «Интер» объявил предварительный диагноз: перегрузка и усталость мышц левого бедра.

Месси попал в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией.