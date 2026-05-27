10:17, 27 мая 2026Мир

Финляндия выступила с требованием к Украине

Финляндия потребовала от Украины не использовать ее территорию для ударов по РФ
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Финляндия потребовала от Украины не использовать ее территорию для ударов по России. Об этом заявили в российском посольстве в Хельсинки, сообщают «Известия».

«Фиксируем неоднократные упоминания того, что представители финского политического руководства доводили соответствующие сигналы до сведения своих "украинских друзей"», — отметили в дипмиссии.

Ранее Россия предупредила Финляндию о серьезных последствиях предоставления неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В российском посольстве также обратили внимание на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что использование воздушного пространства страны для украинских беспилотников полностью запрещено.

