Россия
11:10, 27 мая 2026Россия

Названо возможное место взлета ударивших ракетами Storm Shadow по Севастополю самолетов

Константин Лысяков

Самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударившие по Севастополю ракетами Storm Shadow, могли вылететь с аэродрома Школьный под Одессой. Возможное место их взлета назвал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru.

По его словам, запуск ракет могли осуществить самолеты Су-24, F-16 или Mirage 2000. «Они взлетают, вероятно, с аэродрома Школьный под Одессой или каких-то других близлежащих. Выходят, стреляют на предельной максимальной дальности и уходят», — считает офицер.

Кроме того, он предположил, что атаковавшие город дроны могли запускаться из Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области. «Может, с проходящих судов выпускают, которые идут через нейтральные воды в одесский порт», — допустил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара ракетами Storm Shadow и десятками беспилотников повреждено здание Южного управления Центрального банка, а также административное здание и несколько многоквартирных домов. Пострадавших, предварительно, нет.

По данным Минобороны России, в ночь на 27 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами 140 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях, в Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

