Песков назвал причину непростой повестки ЕАЭС

Песков: Повестка ЕАЭС непроста из-за ситуации с Арменией

Повестка встреч Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является непростой из-за ситуации с Арменией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Армением», — рассказал Песков.

Он отметил, что нынешний саммит не решит судьбу республики, а Ереван продолжит принимать участие в мероприятиях ЕАЭС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни армян.