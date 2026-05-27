13:24, 27 мая 2026Путешествия

На границе России усилили контроль из-за вспышки Эболы

На госгранице России усилили санитарно-карантинный контроль из-за вспышки Эболы
Алина Черненко

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на госгранице России усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что это касается состояния здоровья людей, которые въезжают в страну из регионов с повышенным риском заражения. В источнике также говорится, что пока опасности массового распространения заболевания на территории России нет, а завозных случаев в стране не зафиксировано.

Для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой штаммом Бундибуджио, Роспотребнадзор разработал тест-систему. В стране организовано ее производство.

Ранее Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения вируса Эболы в Демократической Республике Конго. Теперь специалисты считают его высоким.

