На границе России усилили контроль из-за вспышки Эболы

На госгранице России усилили санитарно-карантинный контроль из-за вспышки Эболы

Из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на госгранице России усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что это касается состояния здоровья людей, которые въезжают в страну из регионов с повышенным риском заражения. В источнике также говорится, что пока опасности массового распространения заболевания на территории России нет, а завозных случаев в стране не зафиксировано.

Для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой штаммом Бундибуджио, Роспотребнадзор разработал тест-систему. В стране организовано ее производство.

Ранее Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения вируса Эболы в Демократической Республике Конго. Теперь специалисты считают его высоким.

