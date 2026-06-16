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21:10, 16 июня 2026Мир

В постпредстве при ЕС оценили новые антироссийские санкции

В постпредстве РФ при ЕС посчитали новые санкции нелегитимными и односторонними
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) заявило, что новые санкционные меры ЕС являются односторонними и не имеют достаточных правовых оснований. Об этом говорится в посте дипредставительства во «ВКонтакте».

В документе отмечается, что на фоне продолжающегося обсуждения 21-го пакета санкций Евросоюз 15 июня утвердил дополнительные персональные, правозащитные и связанные с так называемыми гибридными угрозами ограничения в отношении России.

«Все эти ограничительные меры ЕС, как и прежде, носят нелегитимный и односторонний характер», — говорится в заявлении.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что антироссийские санкции Европейского союза должны разрушать экономику России «по кирпичику».

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