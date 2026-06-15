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18:33, 15 июня 2026Экономика

Каллас захотела разрушать экономику России «по кирпичику»

Каллас: Санкции ЕС должны разрушать экономику России «по кирпичику»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) должны разрушать экономику России «по кирпичику». Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее комментарий опубликовала пресс-служба Европейской службы внешних дел.

«Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», — заявила она, комментируя введение промежуточного пакета санкций против 80 граждан и компаний России.

Ранее стало известно, что биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 10 марта. Сообщается, что на минимуме цена Brent опускалась до 83,05 доллара за баррель. Позже котировки незначительно отыграли спад, поднявшись до 83,62 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 4,25 процента.

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