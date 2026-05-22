15:54, 22 мая 2026Мир

ВОЗ назвала риск распространения вируса Эболы очень высоким

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения вируса Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) в сторону очень высокой. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что эпидемия Эболы в ДРК распространяется быстро.

«ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в сторону очень высокой на национальном, высокой на региональном и низкой на глобальном уровне», — сказал глава организации.

Ранее в Демократической Республике Конго протестующие подожгли центр лечения больных Эболой, требуя возвращения тела молодого человека, страдавшего этой болезнью. Напряженность обострилась, когда родственники молодого человека, ушедшего от лихорадки Эбола, попытались силой забрать тело из больницы Рвампара.

