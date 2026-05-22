08:18, 22 мая 2026

В африканской стране протестующие подожгли центр лечения больных Эболой

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

В Демократической Республике Конго (ДРК) протестующие подожгли центр лечения больных Эболой, требуя возвращения тела молодого человека, страдавшего этой болезнью. Об этом сообщает CNN со ссылкой.

По словам вице-президента конголезской политической партии A2RC Люка Мамбеле, напряженность обострилась, когда родственники молодого человека, ушедшего от лихорадки Эбола, попытались силой забрать тело из больницы Рвампара.

После того как представители органов здравоохранения отказали в доступе к телу молодого человека, члены его семьи начали забрасывать учреждение различными предметами, что привело к пожару, в ходе которого были уничтожены две больничные палатки.

Как отмечает телеканал, в момент нападения в медицинских палатках Альянса за международную медицинскую помощь (ALIMA) проходили лечение шесть пациентов, которые сейчас находятся на лечении в больнице.

Ранее представители гуманитарных организаций заявили, что резкое сокращение помощи ДРК со стороны США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привело к нехватке ресурсов для борьбы с лихорадкой Эбола. По словам медиков, у полевых госпиталей не хватало персонала и средств для экстренного сдерживания вируса.

