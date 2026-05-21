16:24, 21 мая 2026

WP: Администрацию Трампа обвинили во вспышке Эболы в Конго
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belen B Massieu / Shutterstock / Fotodom

Резкое сокращение помощи Демократической Республике Конго со стороны США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привело к нехватке ресурсов для борьбы с лихорадкой Эбола. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей гуманитарных организаций.

По словам медиков, у полевых госпиталей не хватало персонала и средств для экстренного сдерживания вируса, который распространялся с пугающей скоростью. Страховой директор Oxfam Маненджи Мангунду заявил, что раньше международные организации активно помогали региону, но сейчас ресурсов поступает все меньше.

Организации наблюдают рост числа заболевших на фоне нехватки финансирования. Вспышка произошла в городе Гома с населением 2 миллиона человек, который находится недалеко от границы с Руандой. Этот район до сих пор контролирует поддерживаемая Кигали повстанческая группировка «М-23».

Ранее стало известно, что Белый дом сопротивлялся возвращению в США американского врача, больного лихорадкой Эбола. По данным WP, Белый дом воспрепятствовал возвращению в Соединенные Штаты Питера Стаффорда, который контактировал с больными Эболой во время работы в Демократической Республике Конго. Это отсрочило эвакуацию и оказание ему медицинской помощи, которую врачу в итоге оказали в Германии.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи опроверг информацию о том, что Белый дом не хотел видеть Стаффорда в Соединенных Штатах. «Больница "Шарите" в Германии признана на международном уровне одним из лучших учреждений в мире по лечению и сдерживанию вирусных заболеваний, таких как Эбола, наравне с ведущими учреждениями здесь, в США», — пояснил он.

