17:13, 21 мая 2026

Ухудшился прогноз по росту инфляции в странах G20

ОЭСР: Инфляция в странах Большой двадцатки в 2026 году достигнет 4 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Wang Yiliang / XinHua / Globallookpress.com

В 2026 году инфляция в странах Большой двадцатки (G20) будет на 1,2 процентных пункта выше, чем ожидалось ранее, и составит 4 процента, а в 2027 году снизится до 2,7 процента благодаря уменьшению цен на энергоносители. Такой прогноз подготовила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ее эксперты полагают, что в этом году мировая экономика вырастет на 2,9 процента. В 2027 году этот показатель поднимется до трех процентов.

ОЭСР прогнозирует, что уровень инфляции в России в 2026 году составит 6,4 процента, а на следующий год упадет до 4,5 процента. Что касается роста ВВП, то в 2026 и 2027 годы он увеличится на 0,6 и 0,8 процента соответственно.

По прогнозам Европейской комиссии, в 2026 году инфляция в России составит 5,7 процента. В 2027 году ожидается ее падение до 4,8 процента.

Согласно информации Банка России, по итогам I квартала инфляция в РФ составила 5,9 процента.

