Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:12, 21 мая 2026Из жизни

Археологи нашли древнюю записную книжку в средневековом туалете и смогли разобрать текст

В Германии в средневековом туалете нашли записную книжку с записями на латыни
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: S. Brentführer / Regional Association of Westphalia-Lippe

В немецком городе Падерборн археологи обнаружили в средневековом туалете деревянную записную книжку, изготовленную около 800 лет назад с восковыми страницами, на которых сохранились разборчивые надписи на латыни. Об этом сообщает Archaeology News Online Magazine.

Находка была сделана в центре города во время раскопок под строительство нового административного здания. Блокнот размером примерно 10 на 7,5 сантиметра пролежал в отложениях выгребной ямы почти восемь веков, но благодаря влажной, бескислородной почве хорошо сохранился. Он состоит из кожаной обложки с тиснением в виде лилий, которые символизировали чистоту и высокий социальный статус в Средние века, и деревянных страниц, покрытых воском. На десяти листах, исписанных с обеих сторон, исследователи смогли разобрать слова.

Специалисты считают, что владельцем записной книжки был зажиточный купец или представитель высшего сословия, умевший писать и считать. Записи носят практический характер: это краткие заметки, связанные с торговлей или личными финансами. Восковые страницы были многоразовыми — владельцы процарапывали буквы стилусом, а затем разглаживали поверхность, чтобы сделать новую запись. В найденной записной книжке под финальным слоем видны и следы более ранних текстов.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

Археологи отмечают, что это первая полностью сохранившаяся средневековая записная книжка такого типа, найденная в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Помимо нее, в том же туалете обнаружили керамику, текстиль, деревянные детали бочек, нож и мелко нарезанные кусочки шелка — по мнению ученых, дорогую ткань использовали вместо туалетной бумаги. Сейчас рукопись изучают с помощью современных методов визуализации, чтобы расшифровать все записи, а также выяснить химический состав воска и древесины. Исследователи надеются привязать находку к конкретному историческому домовладению или личности.

Ранее в библиотеке Гейдельбергского университета в Германии нашли манускрипт XV века, который долгое время считался утерянной частью знаменитой библиотеки эпохи Возрождения — Палатинской библиотеки. Она была приобретена университетом в 1937 году у книготорговца-антиквара

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    В России рассказали о шквале огня «Терминаторов»

    На подлете к Москве сбили украинские беспилотники

    Страна ЕС потребовала от Украины извинений

    Гроза и град обрушатся на Москву

    Дети начали массово травиться на отдыхе в российском летнем лагере

    Археологи нашли древнюю записную книжку в средневековом туалете и смогли разобрать текст

    В России усмотрели в одном действии НАТО подготовку к войне

    Идеальный шторм накрыл экономику европейской страны

    Журова оценила решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok