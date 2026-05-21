Археологи нашли древнюю записную книжку в средневековом туалете и смогли разобрать текст

В Германии в средневековом туалете нашли записную книжку с записями на латыни

В немецком городе Падерборн археологи обнаружили в средневековом туалете деревянную записную книжку, изготовленную около 800 лет назад с восковыми страницами, на которых сохранились разборчивые надписи на латыни. Об этом сообщает Archaeology News Online Magazine.

Находка была сделана в центре города во время раскопок под строительство нового административного здания. Блокнот размером примерно 10 на 7,5 сантиметра пролежал в отложениях выгребной ямы почти восемь веков, но благодаря влажной, бескислородной почве хорошо сохранился. Он состоит из кожаной обложки с тиснением в виде лилий, которые символизировали чистоту и высокий социальный статус в Средние века, и деревянных страниц, покрытых воском. На десяти листах, исписанных с обеих сторон, исследователи смогли разобрать слова.

Специалисты считают, что владельцем записной книжки был зажиточный купец или представитель высшего сословия, умевший писать и считать. Записи носят практический характер: это краткие заметки, связанные с торговлей или личными финансами. Восковые страницы были многоразовыми — владельцы процарапывали буквы стилусом, а затем разглаживали поверхность, чтобы сделать новую запись. В найденной записной книжке под финальным слоем видны и следы более ранних текстов.

Археологи отмечают, что это первая полностью сохранившаяся средневековая записная книжка такого типа, найденная в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Помимо нее, в том же туалете обнаружили керамику, текстиль, деревянные детали бочек, нож и мелко нарезанные кусочки шелка — по мнению ученых, дорогую ткань использовали вместо туалетной бумаги. Сейчас рукопись изучают с помощью современных методов визуализации, чтобы расшифровать все записи, а также выяснить химический состав воска и древесины. Исследователи надеются привязать находку к конкретному историческому домовладению или личности.

