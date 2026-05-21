18:53, 21 мая 2026

В Госдуме не исключили падение доллара до 65 рублей

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Если президент США Дональд Трамп решится на наземную операцию в Иране, а цены на нефть улетят в космос, то доллар к концу лета может опуститься до 65 рублей или даже еще ниже. Об этом в комментарии «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его мнению, серьезных изменений в этом вопросе можно ждать примерно к началу осени. К этому моменту на носу будут выборы в США, и главе Белого дома придется любой ценой урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы не потерпеть разгромное поражение и не потерять Сенат из-за слишком высоких цен на топливо.

Также Аксаков отметил, что если правительство решится на смягчение бюджетного правила, то есть снизит закупку валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ), то рубль может укрепиться еще сильнее, так как спрос на иностранную валюту упадет.

Между тем председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов напомнил, что в стране осталось немного покупателей валюты, поэтому те валютные объемы, что из-за дорогой нефти получают экспортеры, некому выкупать.

Сенатор напомнил, что переукрепление рубля негативно сказывается на российской экономике, поскольку делает неконкурентоспособной продукцию остальных предприятий.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал текущее укрепление рубля аномальным, обусловленным не вполне экономическим причинами.

