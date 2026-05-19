Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:44, 19 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Экономист высказался об укреплении курса рубля

Экономист Беляев назвал аномальным укрепление курса рубля
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сегодняшнее укрепление курса рубля является аномальным, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я стою на тех позициях, что это аномальное укрепление. Рубль укрепляется по отношению к доллару по, в общем-то, не вполне экономическим причинам. По экономическим причинам, которые формируют по-настоящему курс одной валюты по отношению к другой, рубль должен, если даже не укрепляться по отношению к доллару, то должен снижаться или как минимум оставаться на прежнем уровне. Нет никаких фундаментальных причин для укрепления курса рубля, вот таких экономических», — рассказал экономист.

Он объяснил, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. При темпах роста, которые практически равны нулю процентов, можно говорить о том, что экономика находится в не очень здоровом состоянии.

«Дефицит бюджета сам на курс валюты не влияет, но он свидетельствует о том, что в экономике непорядок. Экономика, которая эффективная и доходная, у нее дефицит бюджета может быть, конечно. Потому что вы хотите ее развивать дальше, вы, допустим, закладываете чрезмерные расходы в бюджет в надежде на то, что ваша экономика раскрутится и потом этот дефицит накроет. А пока у вас есть другие инструменты временного покрытия дефицита бюджета. Но в будущем в надежде на то, что у вас экономика будет приносить доход и вы покроете прежние дефицитные долги», — пояснил Беляев.

Материалы по теме:
Ставка на счет. Как получить максимальный доход от сбережений?
Ставка на счет.Как получить максимальный доход от сбережений?
14 ноября 2024
Как выбрать самый выгодный банковский вклад? Какие виды вкладов в банках можно открыть
Как выбрать самый выгодный банковский вклад?Какие виды вкладов в банках можно открыть
11 декабря 2025

Экономист подчеркнул, что курс рубля по отношению к доллару должен как минимум оставаться на месте и ни в коем случае не укрепляться.

«Курс рубля — это искусственная, внеэкономическая категория. Предсказывать его дальнейшее укрепление, конечно, можно на спекулятивных эмоциях. Но это будет продолжаться недолго, считать это долгосрочной тенденцией ни в коем случае нельзя. Нельзя считать, что рубль по отношению к доллару закрепится именно на этом уровне. Экономические законы действуют так же неумолимо, как все остальные, и они поставят рубль туда, где он должен стоять. То есть согласно фундаментальным экономическим законам», — добавил Беляев.

Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что с экономикой России при курсе 70, 60 или 50 рублей за доллар особо ничего не будет, однако ослабление доллара и рост рубля — это не лучший вариант.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Ушедший из России производитель машин отказался от всех заводов по выпуску ДВС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok