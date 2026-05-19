Экономист высказался об укреплении курса рубля

Экономист Беляев назвал аномальным укрепление курса рубля

Сегодняшнее укрепление курса рубля является аномальным, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я стою на тех позициях, что это аномальное укрепление. Рубль укрепляется по отношению к доллару по, в общем-то, не вполне экономическим причинам. По экономическим причинам, которые формируют по-настоящему курс одной валюты по отношению к другой, рубль должен, если даже не укрепляться по отношению к доллару, то должен снижаться или как минимум оставаться на прежнем уровне. Нет никаких фундаментальных причин для укрепления курса рубля, вот таких экономических», — рассказал экономист.

Он объяснил, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. При темпах роста, которые практически равны нулю процентов, можно говорить о том, что экономика находится в не очень здоровом состоянии.

«Дефицит бюджета сам на курс валюты не влияет, но он свидетельствует о том, что в экономике непорядок. Экономика, которая эффективная и доходная, у нее дефицит бюджета может быть, конечно. Потому что вы хотите ее развивать дальше, вы, допустим, закладываете чрезмерные расходы в бюджет в надежде на то, что ваша экономика раскрутится и потом этот дефицит накроет. А пока у вас есть другие инструменты временного покрытия дефицита бюджета. Но в будущем в надежде на то, что у вас экономика будет приносить доход и вы покроете прежние дефицитные долги», — пояснил Беляев.

Экономист подчеркнул, что курс рубля по отношению к доллару должен как минимум оставаться на месте и ни в коем случае не укрепляться.

«Курс рубля — это искусственная, внеэкономическая категория. Предсказывать его дальнейшее укрепление, конечно, можно на спекулятивных эмоциях. Но это будет продолжаться недолго, считать это долгосрочной тенденцией ни в коем случае нельзя. Нельзя считать, что рубль по отношению к доллару закрепится именно на этом уровне. Экономические законы действуют так же неумолимо, как все остальные, и они поставят рубль туда, где он должен стоять. То есть согласно фундаментальным экономическим законам», — добавил Беляев.

Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что с экономикой России при курсе 70, 60 или 50 рублей за доллар особо ничего не будет, однако ослабление доллара и рост рубля — это не лучший вариант.