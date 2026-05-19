13:53, 19 мая 2026

Ослабление доллара и рост рубля назвали не лучшим вариантом для экономики России

Экономист Остапкович: Хороший курс доллара должен быть на уровне 86-90 рублей
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С экономикой России при курсе 70, 60 или 50 рублей за доллар особо ничего не будет, однако ослабление доллара и рост рубля — это не лучший вариант, заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Самолеты будут летать, люди будут ходить в рестораны, ездить отдыхать. Но это не лучший вариант — ослабление доллара и рост рубля. Потеряют наши экспортные компании, а это основные налогоплательщики в бюджет. Если будет падать доллар и укрепляться рубль, то доход валютный будет в пересчете значительно меньше, потому что бюджет мы формируем в рублях, а не в долларах и не в евро», — сказал Остапкович.

Эксперт объяснил, что ситуация для бюджета ухудшится, а для людей улучшится, поскольку импорт будет дешевле, но не пропорционально ухудшению бюджетных пропорций. По его словам, бюджет более тяжело воспримет эту ситуацию.

«Люди у нас привыкли, мы в Советском Союзе жили по 67 копеек за доллар, уже в России мы жили по 110 и чуть ли не по 120 рублей за доллар. Люди найдут адаптацию, а государство поможет им в этой ситуации. Снижение доллара и укрепление рубля будет отрицательно, на мой взгляд. Это моя версия, потому что есть масса экономистов, которые только и ждут укрепления рубля. Мне кажется, что это не нужно», — подчеркнул Остапкович.

Хороший курс доллара, который устроил бы и людей, и экономических агентов, то есть предприятия и экономику, должен быть на уровне 86-90 рублей. В этом случае были бы соблюдены все макроэкономические пропорции, отметил экономист.

«Самое хорошее не сам курс доллара, а чтобы он был постоянный. Вот стоит он сейчас на 73, и чтобы он всегда стоял, по крайней мере, год, два, три стоял на 73. Чем хорош доллар и чем хорошо евро — у них отклонение максимум 7 процентов. Тогда и люди, и экономика, и предприятия могли бы делать стратегическое планирование, зная курсы, как расплачиваться с поставщиками, как расплачиваться с потребителями и сколько будет стоить товар. А когда он ползает от 70 до 110 рублей, это вызывает некоторый дискомфорт», — добавил Остапкович.

По мнению доцента Финуниверситета при Правительстве России Петра Щербаченко, в настоящее время курс рубля укрепляется во многом благодаря росту цен на нефть. Кроме того, сказывается возобновление ежедневных покупок валюты и золота Министерством финансов. Он также призвал не забывать об уменьшении ставок по депозитам, которое обусловило снижение интереса к рублевым активам.

