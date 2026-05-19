Рубль окреп к доллару до максимума за три года

Курс доллара на межбанке опустился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года

Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. На межбанковском рынке стоимость доллара впервые с февраля 2023 года опускалась ниже 71 рубля, свидетельствуют данные «Финам».

На минимуме курс доходил до 70,85 рубля. Стоимость евро опускалась до 82,83 рубля. В начала мая обе валюты подешевели на четыре и пять рублей соответственно. Курс юаня на Мосбирже снижался до 10,42 рубля, что также стало минимумом с февраля 2023 года.

Ранее Bloomberg сообщил, что в текущем квартале рубль стал наиболее укрепившейся к доллару валютой за счет увеличения доходов экспортеров нефти и газа из-за операции Израиля и США против Ирана.

При этом значение такой динамики для российской экономики двояко. С одной стороны, она позволяет снизить инфляционное давление за счет удешевления импорта, но с другой, давит на доходы федерального бюджета, который не может в полной мере получить выгоду от энергетического кризиса.

По итогам первых четырех месяцев показатель достиг 5,88 триллиона рублей, что в два раза выше прошлогодних уровней в 2,93 триллиона.