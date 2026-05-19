Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 19 мая 2026Экономика

Рубль окреп к доллару до максимума за три года

Курс доллара на межбанке опустился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. На межбанковском рынке стоимость доллара впервые с февраля 2023 года опускалась ниже 71 рубля, свидетельствуют данные «Финам».

На минимуме курс доходил до 70,85 рубля. Стоимость евро опускалась до 82,83 рубля. В начала мая обе валюты подешевели на четыре и пять рублей соответственно. Курс юаня на Мосбирже снижался до 10,42 рубля, что также стало минимумом с февраля 2023 года.

Ранее Bloomberg сообщил, что в текущем квартале рубль стал наиболее укрепившейся к доллару валютой за счет увеличения доходов экспортеров нефти и газа из-за операции Израиля и США против Ирана.

При этом значение такой динамики для российской экономики двояко. С одной стороны, она позволяет снизить инфляционное давление за счет удешевления импорта, но с другой, давит на доходы федерального бюджета, который не может в полной мере получить выгоду от энергетического кризиса.

По итогам первых четырех месяцев показатель достиг 5,88 триллиона рублей, что в два раза выше прошлогодних уровней в 2,93 триллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

    Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok