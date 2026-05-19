Осужденная за пожар в «Зимней вишне» экс-чиновница попросила об освобождении

«Ъ»: Получившая 18 лет за пожар в «Зимней вишне» Комкова просит освободить ее

Бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзила Комкова попросила суд освободить ее от наказания по делу о пожаре в «Зимней вишне». Об этом во вторник, 19 мая, пишет «Коммерсантъ».

Ходатайство поступило в суд Новосибирска. Женщина просит освободить ее от наказания в связи с болезнью. Заседание назначено на 28 мая.

Пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди них 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. Во время пожара выяснилось, что в здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация и не функционировали пожарные выходы.

В декабре 2021 года суд в Кемерово приговорил экс-главу регионального Госстройнадзора Танзилу Комкову к 18 годам колонии. Спустя три года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции смягчил ей наказание по этому делу.

