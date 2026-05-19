Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:16, 19 мая 2026Силовые структуры

Осужденная за пожар в «Зимней вишне» экс-чиновница попросила об освобождении

«Ъ»: Получившая 18 лет за пожар в «Зимней вишне» Комкова просит освободить ее
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожар в Новосибирске

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзила Комкова попросила суд освободить ее от наказания по делу о пожаре в «Зимней вишне». Об этом во вторник, 19 мая, пишет «Коммерсантъ».

Ходатайство поступило в суд Новосибирска. Женщина просит освободить ее от наказания в связи с болезнью. Заседание назначено на 28 мая.

Пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди них 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. Во время пожара выяснилось, что в здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация и не функционировали пожарные выходы.

В декабре 2021 года суд в Кемерово приговорил экс-главу регионального Госстройнадзора Танзилу Комкову к 18 годам колонии. Спустя три года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции смягчил ей наказание по этому делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok