Суд смягчил наказание троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции смягчил наказание троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, срок сокращен бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко, руководящему компанией, которая занималась реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под торговым центром. Наказание им смягчили без изменений квалификации.

Ранее сообщалось, что делу о пожаре в российском торговом центре «Зимняя вишня» освободили 10 из 15 осужденных, в том числе совладелец ТЦ Вячеслав Вишневский.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.