По делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили 10 из 15 осужденных

По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» освобождены 10 из 15 осужденных

По делу о пожаре в российском торговом центре «Зимняя вишня» освободили 10 из 15 осужденных. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, был освобожден осужденный в 2022 году совладелец ТЦ Вячеслав Вишневский. По словам его адвоката, он вышел на свободу условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что бывшая руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, осужденная на 18 лет по делу о пожаре «Зимней вишне», просит о досрочном освобождении.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.