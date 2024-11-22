Осужденная на 18 лет по делу «Зимней вишни» попросила о досрочном освобождении

В Новосибирске фигурантка дела «Зимней вишни» просит о досрочном освобождении

Бывшая руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, осужденная на 18 лет по делу о пожаре «Зимней вишне», просит о досрочном освобождении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Соответвующее хоадатйсво поступило в Октябрьский районный суд Новосибирска. Защита просить освободить женщину от отбывания наказания в связи с болезнью.

Комкова при участии своего сына и директора ООО ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченкополучила взятку в размере семи миллионов рублей от застройщика «Зимней вишни» — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Кроме того, Комкову признали виновной в злоупотреблении служебным положением, так как она не приняла мер по устранению нарушений при строительстве и реконструкции ТРЦ, выявленных в ходе проверки в марте 2014 года.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.